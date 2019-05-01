Волкер пригрозил Зеленскому утратой доверия украинцев
Необдуманные шаги могут привести к тому, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский потеряет доверие своих соотечественников. К таким действиям спецпредставитель США по вопросам незалежной Курт Волкер отнес отказ от части территорий страны с целью урегулирования конфликта в Донбассе.
Дипломат считает, что данное решение лишь обострит общественно-политическую ситуацию, но пока беспокоится не о чем, ведь Зеленский совсем иначе смотрит на происходящее.
"Он поддерживает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины с помощью (минского. — прим. ред.) процесса, который был создан для этой цели", — сказал Волкер в интервью порталу Valasz Online.
При этом он подчеркнул, что американские власти выражают поддержку не конкретным людям, а принципам, будь то реформы, восстановление суверенитета или евроатлантическая интеграция.
Сайт kp.ru писал о том, что именно прекращение военных действий в Донбассе Зеленский назвал своей первоочередной целью после вступления в должность главы государства.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU
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