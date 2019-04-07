2019-04-07T22:50:23+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский пообещал остановить войну в Донбассе

Кандидат в президенты Украины также заявил, что готов к переговорам с президентом России в присутствии западных представителей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане прекращения войны на востоке страны. Как заверил недавно ставший политиком артист, в случае своей победы во втором туре выборов, которые должны пройти в незалежной 21 апреля, он постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе.

«Для первого этапа - это прекращение огня на востоке [Украины]. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро с новостей о том, сколько наших ребят погибло на востоке», - сказал Зеленский в интервью телеканалу «Украина».

При этом претендент на высший государственный пост в незалежной выразил мнение, что Киеву нужно активнее работать с жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по социальным направлениям. В частности, как считает Владимир Зеленский, необходимо начать вновь выплачивать людям пенсии.

Также артист подчеркнул, что готов напрямую общаться с руководством России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 7 апреля, ЦИК Украины объявил окончательные итоги первого тура выборов. Так, Владимир Зеленский занял первое место с результатом 30,24% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко стал вторым: у него только 15,95% голосов.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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