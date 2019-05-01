В Индии предложили запретить публичное ношение никаба и бурки

СЕГОДНЯ 19:18 2019-05-01T19:19:01+03:00

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Члены индийской националистической партии "Шив Сена" обратились к премьер-министру страны Нарендру Моди с призывом ввести запрет на публичное ношение бурки, никаба и другой закрывающей лицо одежды, как это ранее сделали власти Шри-Ланки.

Сайт kp.ru писал о том, что 29 апреля правительство островного государства ограничило использование традиционных предметов мусульманской одежды. Решение было принято после отгремевшей в стране серии терактов, жертвами которых стали более 250 человек, включая 42 иностранцев.

"Мы приветствуем данное решение и призываем премьер-министра Нарендру Моди последовать примеру ланкийского руководства, введя запрет на ношение бурки и никаба в Индии", - следует из обращения "Шив Сена", опубликованного газетой "Саамана".

В заявлении говорится о том, что нововведение позволит сотрудникам спецслужб без проблем идентифицировать подозрительных граждан в обход закрывающих лицо предметов одежды, которые могут нести угрозу национальной безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU