2019-05-01T19:19:01+03:00
В мире

В Индии предложили запретить публичное ношение никаба и бурки

Члены националистической партии считают, что закрывающая лицо одежда может нести угрозу нацбезопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Индийские националисты призвали запретить ношение никаба и буркиИндийские националисты призвали запретить ношение никаба и буркиФото: REUTERS
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Члены индийской националистической партии "Шив Сена" обратились к премьер-министру страны Нарендру Моди с призывом ввести запрет на публичное ношение бурки, никаба и другой закрывающей лицо одежды, как это ранее сделали власти Шри-Ланки.

Сайт kp.ru писал о том, что 29 апреля правительство островного государства ограничило использование традиционных предметов мусульманской одежды. Решение было принято после отгремевшей в стране серии терактов, жертвами которых стали более 250 человек, включая 42 иностранцев.

"Мы приветствуем данное решение и призываем премьер-министра Нарендру Моди последовать примеру ланкийского руководства, введя запрет на ношение бурки и никаба в Индии", - следует из обращения "Шив Сена", опубликованного газетой "Саамана".

В заявлении говорится о том, что нововведение позволит сотрудникам спецслужб без проблем идентифицировать подозрительных граждан в обход закрывающих лицо предметов одежды, которые могут нести угрозу национальной безопасности.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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