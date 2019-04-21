Число погибших после серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-21T16:55:42+03:00

Число погибших после серии взрывов в Шри-Ланке увеличилось до 215 Фото: REUTERS

В результате восьми взрывов на островном государстве ранены по меньшей мере 500 человек

Изменить размер текста: A A

Число погибших в серии взрывов, которые прогремели на территории Шри-Ланки в воскресенье, 21 апреля, возросло до 215 человек, ранены по меньшей мере 500. Это последние сведения, которые передает News 1st.

Среди жертв есть граждане Дании, США, Китая, Японии, Пакистана, Индии, Марокко и Бангладеша. Как ранее сообщал МИД РФ среди погибших российских граждан нет.

Напомним, что всего за сутки на территории Шри-Ланки прогремели сразу восемь взрывов. Первые шесть - утром на территории трех церквей и трех пятизвездочных отелей, еще два прогремели через несколько часов в пригороде Коломбо.

Власти Шри-Ланки задержали семь человек по подозрению в причастности к серии террористических атак. В стране был введен комендантский час, отменены занятия в школах, временно заблокированы ряд социальных сетей и мессенджеров.

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU