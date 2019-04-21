Число погибших после серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215
Число погибших в серии взрывов, которые прогремели на территории Шри-Ланки в воскресенье, 21 апреля, возросло до 215 человек, ранены по меньшей мере 500. Это последние сведения, которые передает News 1st.
Среди жертв есть граждане Дании, США, Китая, Японии, Пакистана, Индии, Марокко и Бангладеша. Как ранее сообщал МИД РФ среди погибших российских граждан нет.
Напомним, что всего за сутки на территории Шри-Ланки прогремели сразу восемь взрывов. Первые шесть - утром на территории трех церквей и трех пятизвездочных отелей, еще два прогремели через несколько часов в пригороде Коломбо.
Власти Шри-Ланки задержали семь человек по подозрению в причастности к серии террористических атак. В стране был введен комендантский час, отменены занятия в школах, временно заблокированы ряд социальных сетей и мессенджеров.
В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU