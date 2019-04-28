На Шри-Ланке запретят носить одежду, закрывающую лицо
После серии «пасхальных терактов» на Шри-Ланке президент островного государства Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который закрывает лицо – то есть, мешает установить личность человека по лицу, сообщает портал News 1st.
Запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Отмечается, что такие меры предприняты ради обеспечения безопасности и стабилизации обстановки в стране, где уже неделю происходят взрывы в разных населенных пунктах.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть – утром. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо. Сообщалось о 359 жертвах, однако потом власти уточнили данные: погибли от 250 до 260 человек.
Кроме того, самодельную бомбу нашли и обезвредили недалеко от международного аэропорта Бандаранаике вблизи столицы страны, а позже на автобусной станции в окрестностях Коломбо были обнаружены 87 детонаторов.
К расследованию взрывов на Шри-Ланке подключились специалисты ФБР.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU