На Шри-Ланке запретят носить одежду, закрывающую лицо

28 Апр 23:52 2019-04-28T23:52:39+03:00

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После серии «пасхальных терактов» на Шри-Ланке президент островного государства Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который закрывает лицо – то есть, мешает установить личность человека по лицу, сообщает портал News 1st.

Запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Отмечается, что такие меры предприняты ради обеспечения безопасности и стабилизации обстановки в стране, где уже неделю происходят взрывы в разных населенных пунктах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть – утром. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо. Сообщалось о 359 жертвах, однако потом власти уточнили данные: погибли от 250 до 260 человек.

Кроме того, самодельную бомбу нашли и обезвредили недалеко от международного аэропорта Бандаранаике вблизи столицы страны, а позже на автобусной станции в окрестностях Коломбо были обнаружены 87 детонаторов.

К расследованию взрывов на Шри-Ланке подключились специалисты ФБР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU