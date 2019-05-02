2019-05-02T03:46:24+03:00
В мире

В Париже в ходе демонстраций задержали 330 человек

Первомайское шествие сопровождалось стычками между полицией и погромщиками-анархистами
Юлия ДИВЕЕВА
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В Париже полиция 1 мая арестовала несколько десятков дебошировВ Париже полиция 1 мая арестовала несколько десятков дебошировФото: REUTERS
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Во Франции профсоюзы провели более 240 маршей по случаю празднования Дня международной солидарности трудящихся. В Париже в ходе демонстраций полиция задержала 330 человек. Точно известно, что 148 из них помещены под стражу.

Сначала шествие в столице протекало спокойно, но затем между сотрудниками правоохранительных органов и погромщиками-анархистами, примкнувшими к акции, начали вспыхивать стычки. Однако, как отмечают французские СМИ, членам группировки "Черный блок" не удалось спровоцировать столкновения между полицией и прочими манифестантами.

В то же время, наблюдатели отметили значительное число пострадавших как со стороны манифестантов, так и среди стражей порядка. Согласно данным префектуры Парижа, ранены 24 манифестанта и 14 сотрудников правоохранительных служб. Один офицер получил черепно-мозговую травму после того, как ему в лицо кто-то бросил большой булыжник. Его срочно госпитализировали в расположенную рядом больницу, передает ТАСС.

Узнав об этом большая группа агрессивных молодых людей ворвалась в здание больницы и попыталась проникнуть в реанимацию терапевтического отделения. На место оперативно прибыли сотрудники полицейского спецназа, которым удалось задержать всех дебоширов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в эту среду особо агрессивные участники движения "желтые жилеты" вновь начали забрасывать полицию бутылками, банками и другими предметами, а в ответ получали залпы слезоточивого газа и дымовые шашки.

Во время одной из такой потасовок французские полицейские несколько раз ударили дубинками российскую журналистку, которая снимала происходящее на смартфон. Отмечается, то на одежде девушки была специальная маркировка сотрудника СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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