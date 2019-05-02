Зеленского призвали преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского покаяться за поступки своего предшественника Петра Порошенко и пасть на колени перед Домом профсоюзов в Одессе, где ровно пять лет назад заживо сгорели или были безнаказанно убиты 45 человек.
Экс-парламентарий уверен, что именно с этой трагедии 2 мая 2014 года начался раскол страны на две части.
"Под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов - горело будущее Украины", - сказал Журавко.
По мнению политика, теперь для воссоединения народов Зеленский просто обязан возложить цветы к месту трагедии, и не для "красивого кадра", а чтобы покаяться за содеянное от лица власти.
"И, конечно же, начать честное, открытое и всеохватывающее расследование, чтобы найти виновных того ужаса и наказать их по всей строгости закона", - сказал бывший депутат у себя в Facebook.
Сайт kp.ru публиковал интервью с одесситом Александром Воскобойниковым, который вместе с нашим спецкором Дмитрием Стешиным пытался осмыслить произошедшее тем страшным днем пять лет назад.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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