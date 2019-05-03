Роспотребнадзор предупредил о случаях заболевания чумой в Монголии

3 Май 23:09 2019-05-03T23:12:52+03:00

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На западе Монголии в провинции Баян-Улгий зарегистрированы два случая заражения чумой. Оба с летальным исходом. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на монгольское министерство здравоохранения.

"По имеющейся информации случаи связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, который является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага. Местными органами здравоохранения принимаются необходимые меры, объявлен карантин", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что Баян-Улгий расположена на территории природного очага чумы. Власти Монголии проводят мероприятия по профилактике инфекции в регионе. Так профилактическими прививками охвачено 90% жителей провинции.

"Приняты дополнительные меры при участии противочумной системы Роспотребнадзора, включающие усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу", - добавили в службе.

Носителями чумы являются животные, в основном грызуны. Болезнь передается через их укусы, а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. От человека к человеку инфекция может передаваться при личном контакте. Лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Роспотребнадзор напомнил россиянам, планирующим поездки в Западную Африку, об эпидемиологической ситуации с лихорадкой Ласса в Нигерии. Там с середины февраля вирус унес жизни 65 людей за два месяца, еще более 700 человек инфицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU