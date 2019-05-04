В Москве начался пожар в издательском доме "Известия"

СЕГОДНЯ 00:08 2019-05-04T00:18:05+03:00

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В Москве в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади в ночь на субботу начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах столицы в пятницу.

По данным агенства ТАСС, горит дом, расположенный по адресу Тверская улица , дом18, корпус 1. Возгорание возникло на третьем этаже. На место прибыли пожарные расчеты, идет тушение.

"В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Идет обследование здания на предмет наличия скрытых очагов", - сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Из здания спасли одного человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 апреля в Таганском районе в центре Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил строящееся здание на Яузском бульваре. Очевидцы сообщили, что горит утеплитель. В небо над зданием поднимался огромный черный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU