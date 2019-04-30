2019-04-30T17:04:37+03:00
Происшествия

В центре Москвы на стройке возник крупный пожар

По предварительным данным, горит утеплитель [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В центре Москвы на стройке возник крупный пожар. Фото: скриншот с видеоВ центре Москвы на стройке возник крупный пожар. Фото: скриншот с видео
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Крупный пожар охватил строящееся здание на Яузском бульваре в Таганском районе в центре Москвы. Как рассказали «КП» очевидцы, предварительно установлено, что горит утеплитель.

На видео, которое снято с места события, виден огромный черный столб дыма, поднимающийся в небо над столицей.

В центре Москвы на стройке пожар.

Ранее сайт kp.ru писал, что вечером во вторник, 23 апреля, в Москве случился пожар в деревянном частном доме, расположенном по адресу: ул. Староорловская, 22. В результате происшествия пострадал один человек, еще двое пострадали, им была оказана медицинская помощь.

В столичном главке МЧС, сообщили, что через 20 минут после поступления информации о пожаре, огнеборцам удалось его локализовать,, а вскоре полностью потушить. Площадь возгорания в одноэтажном деревянном доме составила 270 квадратных метров.

Черный столб дыма поднялся над столицей Фото: скрин с видео

Черный столб дыма поднялся над столицейФото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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