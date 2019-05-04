2019-05-04T01:41:12+03:00
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Остальной золотой запас страны хранится в Нью-Йорке
Юлия ДИВЕЕВА
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В Нацбанке Эстонии на хранении остался только один слитокВ Нацбанке Эстонии на хранении остался только один слитокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Центробанке Эстонии хранится один слиток золота, весом 11 килограммов. Об этом рассказал представитель эстонского ЦБ Фабио Филипоцци.

По его словам, возрасти слитка почти сто лет. Чистоты его золота недостаточно для реализации на финансовых рынках, поэтому он хранится в Нацбанке, как музейный экспонат. Его стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

Всего же золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов. Но весь он хранится за границей, пишет ERR.

«В целях безопасности большую часть золота решили держать в иностранных банках еще во времена Первой Эстонской Республики (1918–1940 годы). Так и повелось», — рассказал Филипоцци.

Он также пояснил, что скромный золотой запас республики объясняется тем, что в какой-то момент власти приняли решение продать большую часть оставшегося после развала СССР золота и вложить его в облигации и акции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Всемирный совет по золоту опубликовал в четверг доклад, согласно которому Россия снова стала лидером по закупкам золота. В первом квартале 2019 года ЦБ закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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