Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году
Россия в 2019 году стала лидером по закупкам золота. Центральный банк страны в первом квартале закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонны. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту (WGC).
В организации считают, что Россия стремится снизить зависимость от доллара США на случай введения новый санкций. Всего же Центральные банки мира приобрели в первом квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота - 145,5 тонны. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупные партии желтого металла в этот период приобрели национальные банки Эквадора, Турции, Казахстана, Катара и Колумбии. А вот продавали золото Центробанки Узбекистана, Монголии и Таджикистана, передает ТАСС.
Напомним, сайт kp.ru сообщал 8 апреля, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет и составили 487,8 миллиарда долларов. По состоянию на 1 апреля 2014 года эта сумма составляла 486 миллиардов долларов.
В 2018 году Банк России увеличил резервы монетарного золота почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн), то есть, на 14,9%. Только в декабре ЦБ пополнил золотовалютные резервы на 9,3 тонны.
ИСТОЧНИК KP.RU