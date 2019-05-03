Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году

СЕГОДНЯ 04:18 2019-05-03T04:18:30+03:00

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Россия в 2019 году стала лидером по закупкам золота. Центральный банк страны в первом квартале закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонны. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту (WGC).

В организации считают, что Россия стремится снизить зависимость от доллара США на случай введения новый санкций. Всего же Центральные банки мира приобрели в первом квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота - 145,5 тонны. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупные партии желтого металла в этот период приобрели национальные банки Эквадора, Турции, Казахстана, Катара и Колумбии. А вот продавали золото Центробанки Узбекистана, Монголии и Таджикистана, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал 8 апреля, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет и составили 487,8 миллиарда долларов. По состоянию на 1 апреля 2014 года эта сумма составляла 486 миллиардов долларов.

В 2018 году Банк России увеличил резервы монетарного золота почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн), то есть, на 14,9%. Только в декабре ЦБ пополнил золотовалютные резервы на 9,3 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU