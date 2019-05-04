2019-05-04T14:14:16+03:00
Общество

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина

В монгольской провинции Баян-Улгий находятся 17 граждан России
Марина ВЕНЦОВА
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Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССРоссийские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В настоящее время 17 граждан России в связи с введенным на западе Монголии карантином не могут вернуться на родину. Об этом в субботу сообщили в посольстве России в Монголии.

«Из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий на западе Монголии, - цитирует ТАСС данные диппредставительства. - Он продлится с 30 апреля по 6 мая».

При этом в посольстве добавили, что к настоящему моменту уже 17 россиян, которые пребывают в Монголии, связались с представителями российского посольства. "Проблем со здоровьем у них нет, надеемся, что 6 мая карантин будет снят и они вернутся домой», - добавили там.

Ранее сайт kp.ru писал, что китайская сторона заявила, что не будет выдавать визу 27 российским туристам. Генконсульство направило официальную ноту в главное управление по пограничному контролю города Гуанчжоу с просьбой пойти на встречу и урегулировать все визовые формальности, в результате чего удалось урегулировать данный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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