"Всем туристам проставили визы". Консульство - о судьбе россиян, застрявших в Китае

Атташе консульства России в китайском Гуанчжоу Григорий Колышкин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о судьбе россиян, которые застряли в транзитной зоне городского аэропорта. По его словам, китайская сторона согласилась урегулировать вопрос; в настоящий момент всем 27 россиянам проставили визы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705835" frameborder="0"></iframe> Григорий Колышкин, атташе генерального консульства РФ в Гуанчжоу - о ситуации с российскими туристами в транзитной зоне.

Колышкин отметил, что проблема заключалась именно в отсутствии у туристов транзитных виз. "Проблема в том, что рейс которым они летят, совершает посадку в городе Ухань, то есть они находятся внутри территории Китая и оформление визы необходимо. Китайская сторона заявила, что не будет выдавать визу 27 туристам. Генконсульство направило офицальную ноту в главное управление по пограничному контролю города Гуанчжоу с просьбой пойти на встречу и урегулировать все визовые формальности. На данный момент по нашей информации, китайская сторона согласилась и всем 27 туристам проставляют визы", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что причиной задержки могло стать наличие у туристов штампов из Турции, Колышкин заявил, что не знает об этом. "Представители китайских пограничных служб никак это не комментировали, но мы им на всякий случай сообщили, что такие точки как Турция, Хайнань, Египет - это популярные места среди наших туристов и никакой связи с запрещенными террористическими организациями они не имеют", - добавил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705820" frameborder="0"></iframe> Российские туристы застряли в транзитной зоне в китайском аэропорту.

Спустя несколько минут Колышкин сообщил Радио "КП" обновленную информацию. По его словам, вопрос с визами решен и россияне вылетят в Москву в ближайшее время. "Билеты им выделили бесплатно, их предоставила китайская сторона. Самолет должен вылетать через несколько минут", - отметил он.

Сайт kp.ru ранее сообщал о российских туристах, застрявших в аэропорту Гуанчжоу. По словам одной из россиянок, которой было отказано в получении китайской визы, причиной этому стало наличие виз Турции и Египта в паспортах россиян