СЕГОДНЯ 01:30 2019-05-05T01:45:59+03:00

В Германии два льва напали на сотрудника зоопарка, когда тот зашел в вольер их покормить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Нижней Саксонии (Германия) два льва напали на 24-летнего сотрудника зоопарка, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных, сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя местной полиции.

К счастью, молодому человеку с помощью коллег удалось вырваться из лап хищников, однако он получил множественные рваные раны и был госпитализирован. Медики оценивают его ранения как серьезные, но говорят, что его жизни ничто не угрожает.

Уточняется, что инцидент произошел в расположенном в коммуне Ходенхаген сафари-парке «Серенгети», где в общей сложности содержится более 1,5 тысячи различных животных. Парк занимает территорию свыше 120 гектаров, и его посетители перемещаются на автомобилях.

Стоит отметить, что подобные случаи в мире – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года американском штате Северная Каролина лев выбрался из клетки и напал на сотрудников зоопарка, в результате погибла девушка-стажер.

ИСТОЧНИК KP.RU