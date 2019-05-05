2019-05-05T04:47:56+03:00
Политика

Небензя: Россияи и США всегда были союзниками, никогда друг с другом не воевали

Выступая перед участниками акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке, российский постпред отметил, что отношения двух стран должны стать залогом стабильности в мире
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 4 мая, постпред России при ООН Василий Небензя выступил перед участниками акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке, собравшимися у мемориала павшим во Второй мировой войне в Бэттери-парке, который традиционно стал конечной точкой маршрута памятного шествия. Дипломат взял слово после того, как хор исполнил гимны России и США.

«Пока мы слушали оба гимна, я поймал себя на мысли, что наши страны ведь никогда не воевали. Мы всегда были союзниками. И нам необходимо сделать все, чтобы отношения стран опять стали залогом стабильности в мире: такими, благодаря которым мы и достигли в те времена мира, чтобы мир легко мог дышать», - сказал Василий Небензя.

Он поблагодарил присутствующих за приглашение на марш, отметив, что «очень рад, что так много людей пришло почтить память наших отцов, матерей, дедушек и бабушек».

«Победа в Великой Отечественной войне вошла в наш генотип, ДНК, которую невозможно вытравить. «Бессмертный полк» - незабываемое чувство, зрелище. Здесь люди идут по зову сердца, так как у каждого из них есть своя личная история о войне, отраженная в том числе в портретах ветеранов, которые они несут. Это не они идут с нами, а мы идем с ними, и мы видим связь поколений, которую невозможно разрушить», - приводит слова российского постпреда при ООН ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, патриотическая акция «Бессмертный полк» в преддверии Дня Победы проходит в США уже несколько лет подряд, причем каждый следующий год в ней принимает участие все больше американских городов. В этом году «Бессмертный полк» в Нью-Йорке собрал более двух тысяч человек.

Бессмертный полк в Нью-Йорке.Празднование Дня Победы в США

ИСТОЧНИК KP.RU

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