В нескольких странах мира прошла акция "Бессмертный полк"

СЕГОДНЯ 21:20 2019-05-04T21:20:52+03:00

Ранее стало известно о том, что в Казахстане приняли решение об отмене шествия

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Ежегодная акция "Бессмертный полк" состоялась в эту субботу, 4 мая, в Женеве и Буэнос-Айресе. В шествии приняли участие более 400 человек.

К колонне присоединились живущие и работающие в Швейцарии граждане России и других республик бывшего СССР. Многие были с детьми.

В Женеве маршрут пролегал, как и в прошлые годы, по набережной озера в центре города - от гостиницы d'Angleterre к площади Наций. Участники шествия несли портреты своих родственников - героев фронта и тружеников тыла. Люди пели песни военных лет, в том числе "Катюшу", "Священную войну", "Смуглянку-молдаванку".

Позже стало известно, что в Швейцарии приняли участие граждане Россия, Белоруссии, Украины, Азербайджана и Молдавии, сообщает "ТАСС".

- Очень радостно, что традиция "Бессмертного полка" продолжается в Женеве, акция проходит уже несколько лет подряд. Это говорит о том, что люди, живущие далеко от Родины, чтут славный День Победы, - подчеркнул постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

В Буэнос-Айресе местом сбора участников стала площадь Сан-Мартина, расположенная у здания МИД Аргентины. После завершения акции собравшиеся исполнили военные песни под аккомпанемент баяниста. Проходившие мимо аргентинцы интересовались шествием и задавали вопросы про акцию.

К слову, кроме российских соотечественников, в акции в Аргентине приняли участие посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов с женой и другие сотрудники дипмиссии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк". По словам представителей местной власти, одной из причин отмены шествия стало возможное образование заторов на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU