Самолет рейса Москва-Мурманск загорелся только ударившись о землю
В сети опубликовано видео, на котором видно, что самолет рейса Москва- Мурманск, который экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, загорелся только ударившись о землю после подлома шасси.
Точно сказать, что именно произошло при посадке в данный момент трудно. Однако на видео видно, что самолет три раза ударился "брюхом" о полосу, из-за чего топлива вылилось из баков и вспыхнуло.
«Суперджет» загорелся после приземления.
Самолет, как ранее писал сайт kp.ru, вынужден был приземлиться в полным баком топлива, поскольку связь с диспетчерами пропала. Нахождение над Москвой в таких условиях могло привести к трагедии.
Напомним, в воскресенье на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Мурманск произошел пожар. Предположительно причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. При этом по данным экипажа "Суперджета, причиной пожара стало попадание в самолет молнии. В настоящий момент известно, что в результате трагедии погибли 13 человек, 7 пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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