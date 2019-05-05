Самолет рейса Москва-Мурманск загорелся только ударившись о землю

СЕГОДНЯ 23:26 2019-05-05T23:26:29+03:00

В сети опубликовано видео, на котором видно, что садился лайнер без пожара

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В сети опубликовано видео, на котором видно, что самолет рейса Москва- Мурманск, который экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, загорелся только ударившись о землю после подлома шасси.

Точно сказать, что именно произошло при посадке в данный момент трудно. Однако на видео видно, что самолет три раза ударился "брюхом" о полосу, из-за чего топлива вылилось из баков и вспыхнуло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

Самолет, как ранее писал сайт kp.ru, вынужден был приземлиться в полным баком топлива, поскольку связь с диспетчерами пропала. Нахождение над Москвой в таких условиях могло привести к трагедии.

Напомним, в воскресенье на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Мурманск произошел пожар. Предположительно причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. При этом по данным экипажа "Суперджета, причиной пожара стало попадание в самолет молнии. В настоящий момент известно, что в результате трагедии погибли 13 человек, 7 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU