Экипаж «Суперджета» приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
Экипаж «Суперджета» был вынужден приземлиться в аэропорт Шереметьево, не сбросив топливо, поскольку связь с диспетчерами была полностью утеряна.
«Самолет совершил аварийную посадку с баками полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут, - сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. - Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно».
Самолет три раза ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, тем самым охватив заднюю часть фюзеляжа.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, самолет рейса Москва-Мурманск, покинув аэропорт, был вынужден вернуться в связи с некоторой проблемой на борту. Во время жесткой посадки во время движения по взлетно-посадочной полосе вспыхнула вся задняя часть самолета.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
В настоящее время известно, что в результате происшествия погибли 13 человек, из них две детей. Как добавили в Минздраве, семь человек пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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