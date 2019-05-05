2019-05-05T22:32:41+03:00
Происшествия

Экипаж «Суперджета» приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами

Совершать маневры над Москвой в целях выработки топлива было опасно
Марина ВЕНЦОВА
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Экипаж «Суперджета» приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерамиЭкипаж «Суперджета» приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
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Экипаж «Суперджета» был вынужден приземлиться в аэропорт Шереметьево, не сбросив топливо, поскольку связь с диспетчерами была полностью утеряна.

«Самолет совершил аварийную посадку с баками полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут, - сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. - Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно».

Самолет три раза ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, тем самым охватив заднюю часть фюзеляжа.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, самолет рейса Москва-Мурманск, покинув аэропорт, был вынужден вернуться в связи с некоторой проблемой на борту. Во время жесткой посадки во время движения по взлетно-посадочной полосе вспыхнула вся задняя часть самолета.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

В настоящее время известно, что в результате происшествия погибли 13 человек, из них две детей. Как добавили в Минздраве, семь человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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