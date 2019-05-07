2019-05-07T15:48:30+03:00
Происшествия

Полиция проверяет сообщение об обстреле детского сада в Москве

В правоохранительные органы поступила информация об обстреле из пневматического пистолета детсада на Каширском шоссе
Екатерина БОЛГОВА
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Полиция проверяет информацию об об стреле детсада в МосквеПолиция проверяет информацию об об стреле детсада в МосквеФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудники столичных правоохранительных органов проверяют сообщение об обстреле из пневматического пистолета детского сада, расположенного на Каширском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе московского главка полиции, информация об инциденте поступила в ночь на вторник, 7 мая.

"В органы внутренних дел поступило сообщение о том, что неизвестный обстрелял детский садик на Каширском шоссе из пневматики. Инцидент произошел в ночь на вторник.", - сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что полицейские обнаружили в детском саду разбитый фонарь.

"Прибывшие сотрудники полиции обнаружили разбитый уличный фонарь на территории детсада, но кто и каким образом его разбил, пока неясно. По данному факту начата проверка", - передает ТАСС сообщение сотрудника пресс-службы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в столице брат воспитательницы напал на директора школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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