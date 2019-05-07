Полиция проверяет сообщение об обстреле детского сада в Москве
Сотрудники столичных правоохранительных органов проверяют сообщение об обстреле из пневматического пистолета детского сада, расположенного на Каширском шоссе.
Как сообщили в пресс-службе московского главка полиции, информация об инциденте поступила в ночь на вторник, 7 мая.
"В органы внутренних дел поступило сообщение о том, что неизвестный обстрелял детский садик на Каширском шоссе из пневматики. Инцидент произошел в ночь на вторник.", - сообщили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что полицейские обнаружили в детском саду разбитый фонарь.
"Прибывшие сотрудники полиции обнаружили разбитый уличный фонарь на территории детсада, но кто и каким образом его разбил, пока неясно. По данному факту начата проверка", - передает ТАСС сообщение сотрудника пресс-службы.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в столице брат воспитательницы напал на директора школы.
ИСТОЧНИК KP.RU