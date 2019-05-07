2019-05-07T17:49:52+03:00
Политика

Силы ПВО авиабазы Хмеймим сбили 27 снарядов, выпущенных боевиками

Сообщается, что ни один снаряд не достиг базы
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Во время обстрела боевиками авиабазы Хмеймим российские ЗРК сбили 27 ракетВо время обстрела боевиками авиабазы Хмеймим российские ЗРК сбили 27 ракетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 мая, во время обстрела боевиками авиабазы Хмеймим российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов. Как сообщает пресс-служба Центра примирения враждующих сторон Минобороны, ни один из выпущенных боевиками снарядов не попал на территорию базы.

"Российскими зенитными комплексами "Панцирь-М" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что силами ПВО российской базы были отражены "два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне".

Представители Центра также отмечают, что в понедельник боевики также обстреляли город Джебла. По данным российских военных, девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и в его окрестностях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный редактор WikiLeaks и Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме
В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад
В Минтруде предложили сделать выходными 4 и 5 мая в следующем году
Американский эсминец вышел на патрулирование в Балтийское море
Поль Погба требует от руководства "Реала" повысить ему зарплату в случае перехода
Глава Минтранса ходатайствует о награждении Орденом Мужества бортпроводника сгоревшего самолета в Шереметьево
Суд арестовал четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
ЕК получила жалобу от «Нафтогаз Украины» на «Северный поток – 2»
США намерены увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок
Зеленский пообещал победить коррупцию на Украине
Глава МИД Украины заявил об "ассиметричном ответе" на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Оппозиционная и правящая партии Турции выдвинули кандидатов на выборах мэра Стамбула
Власти Шри-Ланки конфисковали недвижимость террористов и арестовали их счета
В Новой Зеландии состоится референдум о легализации марихуаны
В новой эпохе «Рэйва» Япония хочет заключить мирный договор с Россией
Организатор «Бессмертного полка» в Таллине ждет провокаций от властей
В Ливии бойцы армии Хафтара сбили самолет сил, лояльных правительству в Триполи
Вместо отмененной встречи глава МИД Германии и Помпео провели телефонный разговор
Полиция проверяет сообщение об обстреле детского сада в Москве
Источник в следствии: Техническое состояние сгоревшего в Шереметьево самолета не вело к катастрофическим последствиям
Надежда Савченко обвинила власти Украины в слежке за ней