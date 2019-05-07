Силы ПВО авиабазы Хмеймим сбили 27 снарядов, выпущенных боевиками

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-07T17:49:52+03:00

Сообщается, что ни один снаряд не достиг базы

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В понедельник, 6 мая, во время обстрела боевиками авиабазы Хмеймим российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов. Как сообщает пресс-служба Центра примирения враждующих сторон Минобороны, ни один из выпущенных боевиками снарядов не попал на территорию базы.

"Российскими зенитными комплексами "Панцирь-М" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что силами ПВО российской базы были отражены "два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне".

Представители Центра также отмечают, что в понедельник боевики также обстреляли город Джебла. По данным российских военных, девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и в его окрестностях.

ИСТОЧНИК KP.RU