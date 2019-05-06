2019-05-06T21:12:58+03:00
Политика

Боевики в Сирии дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим

Террористы выпустили 36 реактивных снарядов, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон
Екатерина БОЛГОВА
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В Сирии обстреляли авиабазу ХмеймимВ Сирии обстреляли авиабазу ХмеймимФото: Александр КОЦ
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В Сирии боевики два раза за день обстреляли авиабазу Хмеймим, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин. Он отметил, что обстрелы из систем залпового огня произошли утром и вечером в понедельник, 6 мая.

"Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры*, запрещенной в РФ террористической организации)", — сказал Купчишин.

По его словам, террористы выпустили 36 реактивных снарядов. Для корректировки обстрелов использовались беспилотные летательные аппараты. Купчишин подчеркнул, что атаки были отражены силами ПВО. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

"Все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск", — добавил глава Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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