Боевики в Сирии дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим
В Сирии боевики два раза за день обстреляли авиабазу Хмеймим, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин. Он отметил, что обстрелы из систем залпового огня произошли утром и вечером в понедельник, 6 мая.
"Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры*, запрещенной в РФ террористической организации)", — сказал Купчишин.
По его словам, террористы выпустили 36 реактивных снарядов. Для корректировки обстрелов использовались беспилотные летательные аппараты. Купчишин подчеркнул, что атаки были отражены силами ПВО. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
"Все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск", — добавил глава Центра.
ИСТОЧНИК KP.RU