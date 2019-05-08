Юной актрисе из "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал

СЕГОДНЯ 00:10 2019-05-08T00:17:39+03:00

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Актриса Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в сериале "Игра престолов" не может посмотреть это шоу полностью. Родители 15-летней девушки не дают ей смотреть полностью даже серии с ее участием.

Как пишет The Daily Star, мама и папа разрешили Белле увидеть лишь несколько сцен, в которых появляется ее героиня.

"Даже в тех эпизодах, которые я видела, были некоторые части, где мама и папа просто вставали передо мной, чтобы закрыть от меня что-то слишком ужасное на экране", - рассказала юная актриса.

По ее словам, скорее всего весь сериал она сможет посмотреть только, когда станет совершеннолетней - в 18 лет. Но призналась, что смогла посмотреть ту часть, где ее персонаж героически погибает в битве на Винтерфелле.

"Я была очень взволнована. Я думаю, что это прекрасная смерть. Если ты умрешь "Игре престолов", хотя бы умри достойно", - сказала Рэмси.

Она отметила, что съемки этой сцены были для нее даже забавными и рассказала, что болеет за героиню Арьи Старк в борьбе за Железный трон.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что поклонники сериала заметили в кадре в четвертой серии финального, восьмого, сезона проекта на столе стаканчик из кофейни Starbucks. Он стоял рядом с Дейнерис Таргариен, которую играет актриса Эмилия Кларк.

Авторы телесериала "Игра престолов" появление этого предмета из нашего мира попытались объяснить шуткой. Представитель телесети HBO объяснил, что латте появилось, на самом деле мать драконов заказывала травяной чай.

ИСТОЧНИК KP.RU