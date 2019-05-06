Что нужно знать о четвертой серии 8 сезона "Игры Престолов"

Мы пишем полный рекап только что вышедшего эпизода "Игры престолов". Рекап - это пересказ сюжета. Если вы не смотрели серию и не хотите испортить первое впечатление, то лучше оставьте чтение на потом.

- Перед Винтерфеллом готовятся костры, чтобы сжечь тех, кто отдал свою жизнь за жизнь людей. Среди павших - сир Джорах, Теон, Скорбный Эд, Беррик. Их оплакивают.

Дейенерис оплакивает ДжорахаФото: кадр из фильма

- После прощальной церемонии - победный пир. Дейенерис назначает Джендри лордом Штормового предела. На пиру Тормунд пытается пристать к Бриенне, но та сбегает с Джейме.

Бриенна и ДжеймеФото: кадр из фильма

- Окрыленный Джендри сватается к Арье, но леди Старк отказывает ему, указывая на то, что она никакая не леди. У Бриенны и Джейме, между тем, постельная сцена. Неожиданно!

Арья отказывает ДжендриФото: кадр из фильма

- Дейенерис находится в постоянном напряжении. Она как будто чужая на этом празднике жизни. Все чествуют Джона, а Старки не хотят посылать свои войска на битву с Серсеей.

- Между Дейенерис и Джоном происходит серьезный разговор. Она умоляет его не рассказывать о том, что он Таргариен, никому, "пусть все остается по-старому". Джон клянется в верности, но говорит, что не может предать семью.

- Джон раскрывает свою тайну Сансе и Арье, заставив сестер поклясться в том, что они сохранят это в тайне. Санса рассказывает об этом Тириону, а тот - Варису. Такая тайна!

Джон открывается сестрамФото: кадр из фильма

- Тормунд с одичалыми и Сэм Тарли не идут на юг. Они не хотят больше сражаться.

- Когда флот с безупречными и северянами подплывает к Королевской гавани, вдруг огромными стрелами, выпущенными неизвестно откуда, убивают одного из драконов. Рейгаль, обливаясь кровью, падает в воду. Виден флот Эурона Грейджоя. На каждом корабле - огромные арбалеты - изобретение Квиберна. Грейджой буквально сметает безупречных, Тирион бросается в воду, Миссандея попадает в плен.

Дени видит флот ГрейджояФото: кадр из фильма

- Серсея радуется победе, отдает новые приказы, один из которых - пустить в город как можно больше людей, чтобы они погибли при нападении Королевы драконов и потом возненавидели ее.

Гора рубит голову МиссандееФото: кадр из фильма

- Тирион просит сначала Квиберна, потом Серсею отпустить Миссандею и сдаться. Серсея казнит Миссандею на глазах у двух армий.

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