ЦБ обновил официальные курсы доллара и евро

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-08T14:57:52+03:00

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Центральный Банк России обновил официальные курсы доллара и евро. Так, начиная с 9 мая американская валюта оценивается в 65,2287 рубля, что на 1,21 копейки больше предыдущего показателя.

Евро, тем временем, также увеличился в стоимости, прибавив 0,71 копейки - до 73,0888 рубля. Следовательно, выраженный в долларах курс рубля упал на 0,02% в сравнении с предыдущим днем, а в европейской валюте - на 0,01%. Соответствующие данные приводятся на сайте регулятора.

Ранее "КП" писала также о том, сколько стоит иностранная валюта на торгах Московской биржи. Всего несколько дней назад доллар оценивался в 65,43 рубля, а евро стоил 73,21 рубля.

При этом эксперты объясняли падение стоимости российской валюты со снижением интереса инвесторов к рисковым активам и обрушением цен на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU