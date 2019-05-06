2019-05-06T13:31:40+03:00
Экономика

Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов

Рубль продолжает дешеветь из-за падения цен на нефть и снижения интереса к рисковым активам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рубль снижается к доллару и евроРубль снижается к доллару и евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов Московский биржи утром в понедельник утром, 6 мая.

Так, по итогам первой минуты, американская валюта оценивалась в 65,43 рубля, что на 35,25 копейки больше по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, а евро подорожал на 27 копеек - до 73,21 рубля. Бивалютная корзина, тем временем, пошла на повышение и достигла 68,93 рубля (+31,54 копейки).

Если сравнивать с официальным курсом, то на Московской бирже доллар дороже на 79,86 копейки, а евро - на 90,04 копейки. Эксперты "Интерфакса" считают, что падение стоимости рубля связано с продолжающимся снижением интереса инвесторов к рисковым активам, а также падением цен на нефть после появления сообщений об увеличении пошлин США на китайские товары с 10% до 25%

Сайт kp.ru писал о том, что ранее соответствующее объявление президент США Дональд Трамп. Повышенный сбор затронет продукцию на сумму 200 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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