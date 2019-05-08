2019-05-08T20:33:13+03:00
Происшествия

При крушении бангладешского самолета в Мьянме пострадали 30 человек

По данным Biman Airlines, на борту находилось 28 пассажиров и пять членов экипажа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту МьянмыСамолет авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту МьянмыФото: Twitter.com
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При крушении бангладешского самолета в международном аэропорту Янгон в той или иной степени пострадали все, кто был на борту – 33 человека, 15 из них получили серьезные травмы и были доставлены в ближайшие больницы, остальным необходимая медицинская помощь была оказана на месте, передает The Daily Star со ссылкой на местные власти. Между тем, посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших.

По данным авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, которой принадлежит воздушное судно, на борту находились 28 пассажиров и пять членов экипажа. Отмечается, что самолет совершил жесткую посадку из-за непогоды и плохой видимости в момент приземления.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ЧП в аэропорту Янгон случилось 8 мая. Прилетевший из Бангладеш борт скатился с посадочной полосы и развалился на три части. Причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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