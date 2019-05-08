При крушении бангладешского самолета в Мьянме пострадали 30 человек
При крушении бангладешского самолета в международном аэропорту Янгон в той или иной степени пострадали все, кто был на борту – 33 человека, 15 из них получили серьезные травмы и были доставлены в ближайшие больницы, остальным необходимая медицинская помощь была оказана на месте, передает The Daily Star со ссылкой на местные власти. Между тем, посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших.
По данным авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, которой принадлежит воздушное судно, на борту находились 28 пассажиров и пять членов экипажа. Отмечается, что самолет совершил жесткую посадку из-за непогоды и плохой видимости в момент приземления.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ЧП в аэропорту Янгон случилось 8 мая. Прилетевший из Бангладеш борт скатился с посадочной полосы и развалился на три части. Причины аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU