В аэропорту Мьянмы упал самолет из Бангладеш

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-08T17:44:08+03:00

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В среду, 8 мая, в международном аэропорту Янгон в Мьянме упал самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, сообщает местное издание Myanmar Times со ссылкой на полицию аэропорта.

Известно, что воздушное судно прибыло из БангладешФото: Twitter.com

Известно, что воздушное судно прибыло из Бангладеш. Сколько на его борту находится людей и другие подробности произошедшего пока не приводятся. Как передает информационное агентство «Синьхуа», самолет после приземления скатился с посадочной полосы и развалился на три части. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

8 мая, в международном аэропорту Янгон в Мьянме упал самолет авиакомпании Biman Bangladesh AirlinesФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Известно, что воздушное судно прибыло из Бангладеш. Сколько на его борту находится людей и другие подробности произошедшего пока не приводятся. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям очевидцев, возле аэропорта Янгон в Мьянме сейчас находится множество полицейских автомобилей и машин «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU