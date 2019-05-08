2019-05-08T22:50:51+03:00
Спорт

Матч Аякс - Тоттенхэм: Голландцы выигрывают 2:0 после первого тайма полуфинала Лиги Чемпионов

Амстердамский клуб прокладывает дорогу в финал турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Маттиас де Лигт.Маттиас де Лигт.Фото: REUTERS
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В Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" был завершен первый тайм ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов. "Аякс" принимает лондонский "Тоттенхэм". Неделю назад голландцы победили в столице Британии 1:0. И после 45 минут ответной игры - тоже выигрывают.

На 5-й минуте первый мяч в ворота "Тоттенхэма" забил Маттиас де Лигт. А на 35-й преимущество "Аякса" удвоил мощным ударом в дальний угол Хаким Зийеш. Для него этот гол стал третьим в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Аякс - Тоттенхэм. Стартовый свисток поединка прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что ранее в первом полуфинале Лиги Чемпионов английский "Ливерпуль", победив в ответной игре "Барселону" 4:0, прошел в финал соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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