2019-05-09T07:25:06+03:00
Общество

Погода в Москве на 9 мая 2019 года: ожидается до 26 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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До 26 градусов и небольшой дождь ожидаются в Москве на 9 маяДо 26 градусов и небольшой дождь ожидаются в Москве на 9 маяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Метеорологи прогнозируют в Москве на 9 мая 2019 года облачную погоду с прояснениями. По информации Гидрометцентра, местами пройдет небольшой дождь.

Дневная температура воздуха в российской столице составит от 24 до 26 градусов выше нуля. Ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов тепла. Ветер юго-восточный и восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе может достигать 12-17 метров в секунду.

В Московской области, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 27 градусов, ночью похолодает до плюс 16 градусов. В ночные часы ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал, по данным синоптиков, в День Победы 2019 года в столице ожидается теплая погода, но с кратковременными дождями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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