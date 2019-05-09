В штабе Зеленского сообщили, что все кадровые назначения будут после инаугурации

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-09T09:22:25+03:00

В штабе Зеленского рассказали, что все кадровые назначения будут после инаугурации Фото: REUTERS

По словам Дмитрия Разумкова, кандидатов на должности спецслужб лучше вообще не оглашать вплоть до самого назначения

Изменить размер текста: A A

Политический консультант штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что все кадровые назначения и законодательные инициативы будут известны после церемонии инаугурации главы государства.

«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи, - сказал он в эфире украинского телеканала «Ньюзван». - Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да».

При этом, по словам Разумкова, претендентов на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины вообще не стоит оглашать вплоть до самого назначения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время в Верховную раду Украины внесено несколько проектов постановления о проведении инаугурации новоизбранного главы государства. Депутаты предлагают провести торжественную церемонию вступления президента в должность 19 мая. Однако окончательное решение будет принято на следующей неделе, когда начнется пленарное заседание украинского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU