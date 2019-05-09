В штабе Зеленского сообщили, что все кадровые назначения будут после инаугурации
Политический консультант штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что все кадровые назначения и законодательные инициативы будут известны после церемонии инаугурации главы государства.
«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи, - сказал он в эфире украинского телеканала «Ньюзван». - Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да».
При этом, по словам Разумкова, претендентов на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины вообще не стоит оглашать вплоть до самого назначения.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время в Верховную раду Украины внесено несколько проектов постановления о проведении инаугурации новоизбранного главы государства. Депутаты предлагают провести торжественную церемонию вступления президента в должность 19 мая. Однако окончательное решение будет принято на следующей неделе, когда начнется пленарное заседание украинского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU