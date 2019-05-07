2019-05-07T09:48:35+03:00
Политика

В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

Постановление об инаугурации внес на рассмотрение парламента внефракционный депутат Виктор Балога
Екатерина БОЛГОВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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В Верховную раду Украины внесли постановление о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая. Документ, автором которого является внефракционный депутат Виктор Балога, зарегистрирован в парламенте, сообщается на официальном сайте Рады.

"Я зарегистрировал в Верховной раде проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новый президент должен принести присягу и приступить к выполнению своих полномочий. Я предложил назначить инаугурацию на 19 мая", - написал Балога на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подготовил постановление по личной инициативе, а не по просьбе избранного президента.

"Моя мотивация проста: если новая команда хочет как можно раньше приступить к работе, то в этом нет ничего плохого", - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее в Раду уже внесли проект постановления об инаугурации Зеленского на ту же дату - 19 мая. Автором документа стал внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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