Пушков прокомментировал слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-09T09:40:23+03:00

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Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил слова действующего президента Украины Петра Порошенко о том, что преодоление нацизма не является поводом для того, чтобы водить ряженые «полки бессмертных».

«Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», - написал он в «Твиттере». - Против «Бессмертного полка» он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт».

На Украине за последние пять лет, как ранее сайт kp.ru, появился "свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне", приближенный к общеевропейской традиции. В ходе своего выступления, приуроченного ко Дню победы над нацизмом, Порошенко заявил, что «победа над нацизмом 74 года назад - это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру».

Напомним, в прошлом году 9 мая пока еще действующий украинский лидер назвал акцию "Бессмертный полк" частью гибридной войны России против Украины и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU