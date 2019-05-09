Порошенко назвал участников акции "Бессмертный полк" ряжеными

СЕГОДНЯ 03:54 2019-05-09T03:59:45+03:00

Глава Украины отметил, что республика за пять лет "открыла" много новых станиц истории

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На Украине за последние пять лет появился "свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне", приближенный к общеевропейской традиции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом,

"Победа над нацизмом 74 года назад - это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру", - сказал он.

Порошенко заявил, что несколько поколений украинцев выросли на "тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны". И за последние годы, республика, якобы "открыла" для себя много новых страниц трагической истории, которые раньше "очень усердно и старательно от нас скрывались и замалчивались".

Напомним, сайт kp.ru писал, что в прошлом году 9 мая Порошенко назвал акцию "Бессмертный полк" частью гибридной войны России против Украины и других стран.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Одновременно в стране продолжают отмечать День Победы 9 мая, но изменили название праздника. Теперь это "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Верховная рада исключила слова "Великая Отечественная война" и другие упоминания о ней.

ИСТОЧНИК KP.RU