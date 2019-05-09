2019-05-09T10:18:46+03:00
Общество

Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на парад Победы

Президент России Владимир Путин пришел на Красную площадь вместе с экс-президентом Казахстана [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назарбаев приехал в Москву на парад ПобедыНазарбаев приехал в Москву на парад Победы
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский лидер Владимир Путин вместе вышли на Красную площадь на парад Победы, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Посмотреть парад Победы в столицу прибыли официальные лица и лидеры иностранных государств. Перед началом торжественного мероприятия к присутствующим с трибуны обратится Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин, а принимать парад будет Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В этом году участие в параде примут 13 тысяч военнослужащих. По Красной площади проедут колонна военной техники, которую по традиции возглавит легендарный танк Т-34.

Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00 мск. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.

Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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