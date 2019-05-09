Владимир Путин поздравил с Днем Победы

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-09T10:29:58+03:00

Российский лидер выступил с поздравительной речью на параде Победы и почтил минутой молчания защитников Отечества [видео]

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Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью на параде, приуроченном к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.

«Поздравляю с днем Победы. Днем гордости и скорби. Днем нашей безграничной благодарности защитникам Отечества», - сказал он.

Глава государства отметил подвиг наших солдат. «Они все выдержали, отдали все, что смогли, и добились, выстрадали победу», - отметил президент.

«Мы никогда не забудем их мужества и самопожертвования. Склоняем головы перед их памятью», - сказал российский лидер, объявив минуту молчания.

Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00 мск. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707699" frameborder="0"></iframe> Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU