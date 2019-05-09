Владимир Путин поздравил с Днем Победы
Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью на параде, приуроченном к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.
«Поздравляю с днем Победы. Днем гордости и скорби. Днем нашей безграничной благодарности защитникам Отечества», - сказал он.
Глава государства отметил подвиг наших солдат. «Они все выдержали, отдали все, что смогли, и добились, выстрадали победу», - отметил президент.
«Мы никогда не забудем их мужества и самопожертвования. Склоняем головы перед их памятью», - сказал российский лидер, объявив минуту молчания.
Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00 мск. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU