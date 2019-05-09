Участвующая в Параде Победы военная техника прошла по Красной площади в Москве

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-09T11:37:39+03:00

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Колонна военной техники прошла по Красной площади столицы по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Первым по брусчатке главной площади страны прошел легендарный танк Т-34-85, который является настоящим движущим памятником.

Также в первых рядах замечены бронированные джипы повышенной проходимости «Тигр-М», вооруженные боевые модули «Арбалет» и противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д».

Кроме того, по Красной площади прошли боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков (БМПТ). Основной танк российской армии Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-МДМ («Ракушка»), машины десанта БМД-4М также составили торжественную колонную военной техники, которая принимала участие в Параде Победы.

Всего в мероприятии участвуют свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.

Ранее сайт kp.ru писал, что авиапарад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707718" frameborder="0"></iframe> Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU