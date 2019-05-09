В Москве отменили воздушную часть парада Победы

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-09T10:43:31+03:00

Такое решение принято в связи с погодными условиями [видео]

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Авиапарад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади», - передает ТАСС.

Самолеты и вертолеты, задействованные для участия в параде Победы на Красной площади, вернутся на аэродромы базирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707708" frameborder="0"></iframe> Пролёт авиации над Москвой 8 мая 2019 года.Андрей Минаев

Ранее сайт kp.ru писал, что начался военный парад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве. В 10:00 по московскому времени на главную площадь нашей страны внесли государственный флаг России и знамя Победы: знаменная группа проследовала от храма Василия Блаженного до здания Исторического музея. Парад Победы принимает министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707699" frameborder="0"></iframe> Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU