В Москве отменили воздушную часть парада Победы
Авиапарад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади», - передает ТАСС.
Самолеты и вертолеты, задействованные для участия в параде Победы на Красной площади, вернутся на аэродромы базирования.
Пролёт авиации над Москвой 8 мая 2019 года.Андрей Минаев
Ранее сайт kp.ru писал, что начался военный парад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве. В 10:00 по московскому времени на главную площадь нашей страны внесли государственный флаг России и знамя Победы: знаменная группа проследовала от храма Василия Блаженного до здания Исторического музея. Парад Победы принимает министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади.
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU