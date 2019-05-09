2019-05-09T12:28:43+03:00
В мире

В Черногории суд заочно приговорил двух россиян за попытку госпереворота

По словам судьи осужденные «умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Черногории суд заочно приговорил двух россиян за попытку госпереворотаВ Черногории суд заочно приговорил двух россиян за попытку госпереворотаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в подготовке госпереворота и приговорил их к тюремным срокам заочно.

Российские граждане были осуждены по делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории. Всего были задержаны 20 человек, многие из которых пошли на сделку со следствием, получив по три-пять месяцев тюрьмы. Шишмакова приговорили к 15 годам тюрьмы, Попов — к 12 годам.

Судья Сузана Мугоша заявила, что осужденные «умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о расследование в Черногории подготовки путча осенью 2016 года. Арестованы 20 заговорщиков являются граждане Черногории и Сербии, трое из которых оказались россиянами. Их задержали в Белграде и затем депортировали в Подгорицу. Прокуратура Черногории заявляет, что подозреваемые не только готовили госпереворот, даже планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: встреча Путина и Трампа пока не планируется
Путин произнес тост «за прославленное поколение победителей»
В Киеве проходит торжественная акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата
Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов
Путин после окончания Парада Победы пожал руку всем ветеранам
Участвующая в Параде Победы военная техника прошла по Красной площади в Москве
Bloomberg: Китай ждет крупнейший в его истории дефолт
Торжественное шествие колонн военнослужащих и курсантов началось на Красной площади в честь Дня Победы
Владимир Путин поздравил с Днем Победы
Шойгу впервые выехал на Парад Победы 9 мая на новейшем российском кабриолете Аурус
Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на парад Победы
В Москве отменили воздушную часть парада Победы
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве
Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценарию
Пушков прокомментировал слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Нью-Йорке
В штабе Зеленского сообщили, что все кадровые назначения будут после инаугурации
В Венесуэле задержан первый вице-спикер Национальной ассамблеи
Дядя Жириновского вывез с фронта тысячи раненых
Россия намерена построить 12 модернизированных фрегатов
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета «Суперджет»
В Лос-Анджелесе при обыске дома нашли свыше тысячи единиц оружия
Погода в Москве на 9 мая 2019 года: ожидается до 26 градусов тепла
В команде Зеленского закон о языке сравнили с кнутом