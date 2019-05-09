В Черногории суд заочно приговорил двух россиян за попытку госпереворота

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-09T12:28:43+03:00

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Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в подготовке госпереворота и приговорил их к тюремным срокам заочно.

Российские граждане были осуждены по делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории. Всего были задержаны 20 человек, многие из которых пошли на сделку со следствием, получив по три-пять месяцев тюрьмы. Шишмакова приговорили к 15 годам тюрьмы, Попов — к 12 годам.

Судья Сузана Мугоша заявила, что осужденные «умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о расследование в Черногории подготовки путча осенью 2016 года. Арестованы 20 заговорщиков являются граждане Черногории и Сербии, трое из которых оказались россиянами. Их задержали в Белграде и затем депортировали в Подгорицу. Прокуратура Черногории заявляет, что подозреваемые не только готовили госпереворот, даже планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.

ИСТОЧНИК KP.RU