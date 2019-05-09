2019-05-09T12:29:34+03:00
Политика

В Киеве проходит торжественная акция «Никто не забыт, ничто не забыто»

Ранее данное мероприятие называлось «Бессмертный полк» [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Киеве проходит торжественная акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Фото: скрин с видеоВ Киеве проходит торжественная акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Фото: скрин с видео
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Тысячи участников торжественного шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" начали движение организованной колонной по центру Киева. Мероприятие проводится по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

С утра люди собрались у станции метро "Арсенальная" в центре украинской столицы. Оттуда они направились к парку Вечной славы. Там запланировано возложение цветов к монументу Неизвестному солдату, передает ТАСС. Люди держат в руках таблички с портретами своих родных и близких, которые участвовали в войне.

Шествие проходит под музыку военных лет. Во главе колонны идет основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко, а также другие представители его политической силы.

Ранее сайт kp.ru писал, что действующий президент Украины Петр Порошенко назвал участников акции "Бессмертный полк" ряжеными.

Бессмертный полк в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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