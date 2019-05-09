В Киеве проходит торжественная акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
Тысячи участников торжественного шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" начали движение организованной колонной по центру Киева. Мероприятие проводится по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
С утра люди собрались у станции метро "Арсенальная" в центре украинской столицы. Оттуда они направились к парку Вечной славы. Там запланировано возложение цветов к монументу Неизвестному солдату, передает ТАСС. Люди держат в руках таблички с портретами своих родных и близких, которые участвовали в войне.
Шествие проходит под музыку военных лет. Во главе колонны идет основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко, а также другие представители его политической силы.
Ранее сайт kp.ru писал, что действующий президент Украины Петр Порошенко назвал участников акции "Бессмертный полк" ряжеными.
Бессмертный полк в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU