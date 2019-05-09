В Австрии считают, что соглашение о Евросоюзе нужно реформировать

СЕГОДНЯ 19:53 2019-05-09T19:53:35+03:00

Речь идет, прежде всего, о смене поколений в руководстве объединения

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Соглашение о Европейском союзе должно быть реформировано, поскольку данное международное объединение остро нуждается в серьезных переменах. Такой позиции придерживается канцлер Австрии Себастьян Курц.

Выступая перед неформальным саммитом ЕС, он заявил, что речь идет, прежде всего, о смене поколений в руководстве сообщества.

"У нас нет причин довольствоваться статус-кво в Европейском союзе. Нужны перемены, я за это борюсь, и среди коллег, особенно молодых, есть понимание, что ЕС хоть и функционирует, но определенно недостаточно хорошо выстроен", - цитирует ТАСС политика.

Примечательно, что накануне экс-президент Польши Лех Валенса выступил с еще более радикальным предложением относительно Евросоюза. Бывший руководитель республики считает, что объединение в его нынешнем виде необходимо полностью ликвидировать, а после создать новое, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU