Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем

СЕГОДНЯ 21:14 2019-05-09T21:14:38+03:00

По мнению американского лидера, лишь глупцы не пытаются улучшать отношения

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию и Китай своими врагами, поскольку лишь глупые люди отказываются от налаживания отношений.

"Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", - сказал глава государства, выступление которого транслировалось в аккаунте Белого дома в "Перископ".

При этом он вновь упомянул проведенное спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование приписываемого Москве вмешательства в американские выборы президента в 2016 году. По мнению Трампа, данное дело серьезно навредило отношениям Вашингтона с другими странами.

Сайт kp.ru писал о том, что власти США неоднократно называли Россию и Китай главными угрозами своей национальной безопасности и процессу освоения космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU