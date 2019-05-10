2019-05-10T01:25:19+03:00
Политика

Нил Ушаков заявил, что жители Латвии имеют право отмечать День Победы

Политик выразил надежду, что провокаторы вскоре не смогут сталкивать лбами жителей страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Нил Ушаков на мероприятии у памятника Освободителям в РигеНил Ушаков на мероприятии у памятника Освободителям в РигеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Отстраненный с поста мэра Риги Нил Ушаков, заявил, что жители Латвии могут без стеснений отмечать важные для них праздники, включая 9 мая. Политик поздравил жителей и гостей столицы Латвии в Днем Побды на митинге у памятника советским воинам, освободившим город от фашистских захватчиков.

"Мы все жители свободной Латвии. И как жители свободной страны мы имеем право, не стесняясь и не оправдываясь, отмечать важные для нас праздники в те дни, когда это принято в наших семьях, и у тех памятников, которые нам дороги", - сказал он.

Политик отметил, что в Латвии, спустя 28 лет после восстановления независимости, идет "борьба с памятниками и языками". Он выразил мнение, что страна переживет этот период, и вскоре “провокаторы не смогут больше сталкивать всех лбами и делить праздники и памятники".

"Латвийский народ мудрый, латыши и нелатыши вместе не раз доказывали, что мы способны вынести и преодолеть самые тяжелые испытания”, - уверен Ушаков.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Нил Ушаков был неожиданно отправлен в отставку по распоряжению Юриса Пуце в ночь на 5 апреля. Причиной стал коррупционный скандал транспортного предприятия "Рижское сообщение" с обвинениями в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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