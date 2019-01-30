Обыски в кабинете мэра Риги не повлияли на работу городской думы

СЕГОДНЯ 20:16 2019-01-30T20:31:09+03:00

Нил Ушаков указал на то, что антикоррупционное бюро Латвии так и не выдвинуло никаких официальных подозрений в его адрес

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Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что городская дума продолжает работать в обычном режиме после проведенных в его кабинете обысков.

"Никакой процессуальный статус ко мне не применен, никаких подозрений против меня не высказано. Рижская дума продолжает работу в нормальном режиме", - написал градоначальник у себя на странице в Facebook.

Он также отметил профессионализм сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии и поблагодарил своих избирателей за поддержку. При этом Ушаков в очередной раз заявил, что не совершал никаких противоправных действий.

Напомним, что в эту среду сотрудники антикоррупционного бюро нагрянули с обысками в кабинет рижского мэра в думе, а также в его особняк. Были изъяты компьютеры, телефоны, флеш-накопители и другие носители информации. Сообщалось, что процессуальные действия проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Ушаков опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о своем задержании, а также заверил об отсутствии намерений уходить в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU