2019-05-10T12:24:30+03:00
Наука

Космонавт назвал возможные причины появления запаха спирта на МКС

Все они связаны с пристыковкой к станции американского корабля Dragon-2
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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После отстыковки американского корабля состав воздуха на станции практически вернулся в нормуПосле отстыковки американского корабля состав воздуха на станции практически вернулся в нормуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возможных причин появления запаха спирта на Международной космической станции существует совсем немного, но все они связаны с пристыковкой американского корабля Dragon-2. Об этом рассказал космонавт Павел Виноградов.

По его мнению, одной из причин возникновения неприятного запаха могла стать обработка, которую проходит каждый корабль, отправляющийся с Земли на МКС.

"При обеззараживании корабля на Земле применяется такой спирт. Это первая возможная причина. Вторая — материалы, которые используют американцы внутри корабля, дают такой запах", - сказал космонавт.

При этом он подчеркнул, что речь не обязательно идет о спирте, на деле в воздух могли попасть другие соединения. Их происхождение станет известно лишь после анализа. Экипаж станции возьмет пробы воздуха и отправит их на Землю для дальнейшего исследования, передает сайт телеканала "360".

Сайт kp.ru писал о том, что экипаж МКС почувствовал странный запах 3 марта после того, как состоялась пристыковка американского корабля. Анализаторы выявили повышенное содержание изопропилового спирта в воздухе.

Россия уже направила жалобу в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и попросила разобраться в ситуации. Специалисты уверены, что выброс паров спирта произошел именно из-за Dragon-2, поскольку после отстыковки корабля состав воздуха практически вернулся в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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