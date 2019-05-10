Космонавт назвал возможные причины появления запаха спирта на МКС
Возможных причин появления запаха спирта на Международной космической станции существует совсем немного, но все они связаны с пристыковкой американского корабля Dragon-2. Об этом рассказал космонавт Павел Виноградов.
По его мнению, одной из причин возникновения неприятного запаха могла стать обработка, которую проходит каждый корабль, отправляющийся с Земли на МКС.
"При обеззараживании корабля на Земле применяется такой спирт. Это первая возможная причина. Вторая — материалы, которые используют американцы внутри корабля, дают такой запах", - сказал космонавт.
При этом он подчеркнул, что речь не обязательно идет о спирте, на деле в воздух могли попасть другие соединения. Их происхождение станет известно лишь после анализа. Экипаж станции возьмет пробы воздуха и отправит их на Землю для дальнейшего исследования, передает сайт телеканала "360".
Сайт kp.ru писал о том, что экипаж МКС почувствовал странный запах 3 марта после того, как состоялась пристыковка американского корабля. Анализаторы выявили повышенное содержание изопропилового спирта в воздухе.
Россия уже направила жалобу в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и попросила разобраться в ситуации. Специалисты уверены, что выброс паров спирта произошел именно из-за Dragon-2, поскольку после отстыковки корабля состав воздуха практически вернулся в норму.
ИСТОЧНИК KP.RU