Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище
Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище. Похороны известного журналиста состоятся там же.
"Церемония пройдёт на Троекуровском кладбище в 11 утра. Похороны состоятся там же", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте радиостанции.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", известный российский журналист Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая, находясь за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной его смерти стал разрыв аорты.
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. С 1985 года он работал на телевидении; в частности, он был ведущим программы "Время" и собственной авторской программы на Первом канале. Должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва" он занимал с 2014 года.
Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла
ИСТОЧНИК KP.RU