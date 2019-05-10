Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-10T16:36:20+03:00

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Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище. Похороны известного журналиста состоятся там же.

"Церемония пройдёт на Троекуровском кладбище в 11 утра. Похороны состоятся там же", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте радиостанции.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", известный российский журналист Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая, находясь за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной его смерти стал разрыв аорты.

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. С 1985 года он работал на телевидении; в частности, он был ведущим программы "Время" и собственной авторской программы на Первом канале. Должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва" он занимал с 2014 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707930" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU