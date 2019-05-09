Чем запомнился Сергей Доренко на телевидении и радио
Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи.
Окончил школу с золотой медалью. В 1982 получил диплом Университета Дружбы сразу по трем специальностям - «филолог, преподаватель русского языка как иностранного», «переводчик с испанского языка», «переводчик с португальского языка».
Доренко на телевидении
На телевидении с 1 апреля 1985 года.
До 1990 в Главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР, где заявил о себе серией репортажей из подвергшейся советской экономической блокаде Литвы. Все репортажи были показаны в программе «Время». За них же был уволен в январе 1991 года.
И тут же перешел в команду создателей «Вестей» сначала как обозреватель, а после как ведущий.
В самом начале своей карьеры подолгу на одном месте не засиживался. В 1992 уходит ведущим во «Время» 1-го канала. С 1993 занял должность директора Службы информации ТВ-6. С апреля 1993 по лето 1996 — корреспондент в московском отделении CNN Spanish.
В 1994 вёл программу «Версии». Однако, был уволен за репортаж из Грозного о положении российских военнопленных, существование которых официально отрицалось Министерством обороны.
С апреля 1995 совместно с REN-TV производит программу Версии на Общественном российском телевидении. Но и эта программу сняли из эфира после репортажа Доренко о состоянии здоровья Ельцина и Черномырдина.
Но сразу нашел новую работу - стал вести субботние аналитические выпуски программы «Время». Уволен 16 мая 1998 года по требованию акционеров.
После недолго возглавлял информационную службу ОТР и параллельно вёл ежедневные выпуски «Времени» по будням. Но и отсюда был уволен за серию интервью с сотрудниками ФСБ о коммерческой и противоправной деятельности некоторых руководителей ведомства.
Сергей Доренко стал особенно популярен в 1999 году за резкую критику Лужкова. Показывал его недвижимость, обнародовал фото Юрия Михайловича за одним столом с криминальным авторитетом Япончиком.
Кроме Лужкова, прошелся Доренко в своей программе по многим известным в то время политикам. Например, в октябре 1999 раскрыл сведения о состоянии здоровья Евгения Примакова, после чего Примаков вылетел из президентской гонки.
Коллеги в ту пору называли Сергея телекиллером.
Последний выпуск авторской ТВ-программы Доренко вышел 2 сентября 2000 года. В ней он обсуждал причины гибели подводной лодки «Курск».
Программу закрыли и его уволили.
После были «Русские сказки» на «РЕН ТВ» (2011). «События» на «ТВ Центре» (2013).
Доренко на радио
Параллельно Сергей Леонидович строил карьеру радиоведущего.
В 2004-2008 годах на «Эхе Москвы» постоянный участник программы «Особое мнение» и «Утренний разворот».
А с сентября 2007 по июль 2013 - главный редактор радиостанции «Русская служба новостей». Параллельно вел программу « Подъем» на «Русской службе новостей».
С февраля 2014 работал на «Говорит Москва» главным редактором. Во многом благодаря харизме Сергея Доренко радиостанция стала очень популярной.
Вел авторский блог на YouTube и в Инстаграм.
Последние посты Сергея Доренко были посвящены его новому мотоциклу, на котором он и умер сегодня вечером.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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