Чем запомнился Сергей Доренко на телевидении и радио

Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи.

Окончил школу с золотой медалью. В 1982 получил диплом Университета Дружбы сразу по трем специальностям - «филолог, преподаватель русского языка как иностранного», «переводчик с испанского языка», «переводчик с португальского языка».

Доренко на телевидении

На телевидении с 1 апреля 1985 года.

До 1990 в Главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР, где заявил о себе серией репортажей из подвергшейся советской экономической блокаде Литвы. Все репортажи были показаны в программе «Время». За них же был уволен в январе 1991 года.

И тут же перешел в команду создателей «Вестей» сначала как обозреватель, а после как ведущий.

В самом начале своей карьеры подолгу на одном месте не засиживался. В 1992 уходит ведущим во «Время» 1-го канала. С 1993 занял должность директора Службы информации ТВ-6. С апреля 1993 по лето 1996 — корреспондент в московском отделении CNN Spanish.

В 1994 вёл программу «Версии». Однако, был уволен за репортаж из Грозного о положении российских военнопленных, существование которых официально отрицалось Министерством обороны.

С апреля 1995 совместно с REN-TV производит программу Версии на Общественном российском телевидении. Но и эта программу сняли из эфира после репортажа Доренко о состоянии здоровья Ельцина и Черномырдина.

Но сразу нашел новую работу - стал вести субботние аналитические выпуски программы «Время». Уволен 16 мая 1998 года по требованию акционеров.

После недолго возглавлял информационную службу ОТР и параллельно вёл ежедневные выпуски «Времени» по будням. Но и отсюда был уволен за серию интервью с сотрудниками ФСБ о коммерческой и противоправной деятельности некоторых руководителей ведомства.

Сергей Доренко стал особенно популярен в 1999 году за резкую критику Лужкова. Показывал его недвижимость, обнародовал фото Юрия Михайловича за одним столом с криминальным авторитетом Япончиком.

Кроме Лужкова, прошелся Доренко в своей программе по многим известным в то время политикам. Например, в октябре 1999 раскрыл сведения о состоянии здоровья Евгения Примакова, после чего Примаков вылетел из президентской гонки.

Коллеги в ту пору называли Сергея телекиллером.

Последний выпуск авторской ТВ-программы Доренко вышел 2 сентября 2000 года. В ней он обсуждал причины гибели подводной лодки «Курск».

Программу закрыли и его уволили.

После были «Русские сказки» на «РЕН ТВ» (2011). «События» на «ТВ Центре» (2013).

Доренко на радио

Параллельно Сергей Леонидович строил карьеру радиоведущего.

В 2004-2008 годах на «Эхе Москвы» постоянный участник программы «Особое мнение» и «Утренний разворот».

А с сентября 2007 по июль 2013 - главный редактор радиостанции «Русская служба новостей». Параллельно вел программу « Подъем» на «Русской службе новостей».

С февраля 2014 работал на «Говорит Москва» главным редактором. Во многом благодаря харизме Сергея Доренко радиостанция стала очень популярной.

Вел авторский блог на YouTube и в Инстаграм.

Последние посты Сергея Доренко были посвящены его новому мотоциклу, на котором он и умер сегодня вечером.

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