Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-10T17:11:36+03:00

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Президент России Владимир Путин вышел на лед хоккейной арены в Сочи, где начался гала-матч Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Это соревнование стартовало в приморском городе 5 мая этого года.

Сообщается, что в соревновании приняли участие 162 команды из 76 регионов России. В сегодняшнем матче примут участие команды "Легенды хоккея и "Сборная Ночной лиги". Перед игрой на льду выступят Пелагея, Денис Майданов и Елена Темникова. Сайт kp.ru ведет трансляцию матча.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708049" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин вышел на лёд.Президент России Владимир Путин вышел на лед арены в Сочи в рамках Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

В дивизионе "Лига чемпионов", который является главным дивизионом лиги, приняли участие 64 команды; их поделили на 16 групп. По словам экспертов, фаворитами турнира являлись «Витязь» из Московской области, казанское «Торнадо», «Запад России» из Калининграда, а также хоккейный клуб «Вольфрам» из поселка Восток Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU