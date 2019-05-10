Владимир Путин выйдет на лед Ночной хоккейной лиги: прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выйдет на лед хоккейной арены в Сочи в рамках Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Этот турнир стартовал в приморском городе 5 мая этого года.

В рамках соревнования на лед пяти площадок Олимпийского парка в Сочи выйдут 162 команды из 76 регионов России. В сегодняшнем гала-матче, который состоится на льду ледового дворца "Большой" примут участие команды "Легенды хоккея и "Сборная Ночной лиги". Перед матчем на льду также выступят Пелагея, Денис Майданов и Елена Темникова.

Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги.Владимир Путин вновь вышел на лёд. Наш президент принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит 10 мая в Сочи. А компанию ему составляют легенды отечественного хоккея

В главном дивизионе лиги - "Лиге чемпионов" - приняли участие 64 команды, которые были поделены на 16 групп. В число фаворитов, по словам экспертов входили подмосковный «Витязь», казанское «Торнадо», «Запад России» из Калининграда, «Вольфрам» из поселка Восток Приморского края