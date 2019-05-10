Захарова ответила главе японского МИД на слова о "резких высказываниях" Лаврова

СЕГОДНЯ 19:39 2019-05-10T19:39:19+03:00

По словам представителя внешнеполитического ведомства России, у представителей Москвы и Токио "разное представление о резких высказываниях" [видео]

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Японии Таро Коно. Глава внешнеполитического ведомства Японии ранее заявил о том, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "дискуссия доходила до резких высказываний".

"Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: «Дискуссия доходила до резких высказываний». Лавров усмехнулся. Мы все, кто присутствовал на встрече, переглянулись, не понимая, о чем речь. Видимо, у нас разное представление с японцами о "резких высказываниях", - написала Захарова в своем Facebook.

По итогам переговоров с Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Токио по мирному договору сильно разнятся. Министр также отметил, что достижение соглашения по данному вопросу по-прежнему остается непростой задачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708061" frameborder="0"></iframe> Заявление Сергея Лаврова по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно.

ИСТОЧНИК KP.RU